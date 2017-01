Piltuudis: Saudi prints ostis 80 pistrikule lennupiletid

Üks Saudi prints ostis oma 80 pistrikule lennupiletid, et linnud saaksid sõidu ajal olla lennuki salongis koos teiste reisijatega. Pärast foto avalikkuse ette jõudmist selgus, et tegemist on lennufirma Qatar Airwaysi lennukiga, kirjutab Seeker.

Ettevõtte PrivateFly esindaja Jordan Oates sõnas, et nende kliendid on lennanud koos minisigadega, tavaliste sigadega, lindudega ja paljude teiste loomadega. PrivateFly pakub reisijatele muuhulgas võimalust paigutada lemmikloom lennukisalongi.

Euroopas ja ka USAs reisivad lennukitega lemmikloomadest kõige tihemini kassid ja koerad. Hiljuti oli näiteks selline juhtum, kus Suurbritanniast Belgiasse lennanud 11 koera said lennukis tõelise VIP-reisija kogemuse. Ja ühe kassi transportimiseks Edinburghist Pariisi renditi koguni terve lennuk.

Redditi kasutajate sõnul on aga Lähis-Idas selline vaatepilt üsna tavaline, et pistrikud on lennukis, kuna seal kandis on pistrikujaht väga populaarne. Qatar Airways märkis omalt poolt, et nemad lubavad kõigil reisijatel pistrikke lennukiga sõidutada, see ei kehti vaid kuningliku pere liikmetele. Küll aga on lennufirma poolt limiteeritud see, mitu lindu n-ö tavalennule lubatakse.