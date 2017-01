Levinud müüdid kasside kohta, mida ei tasu uskuda

1. Kui kiisu kaotab vurrud, siis kaob ka tasakaal

Animal Planeti andmetel ei vasta see tõele. Kassid kasutavad oma vurrusid nagiveerimiseks, näiteks kui kass tahab teada, kas ta mahub diivani alla, siis ta lükkab kõigepealt oma pea sinna ja saab vajaliku info kätte. Kassil pole vurrusid tasakaaluks vaja, kuid vurrude äralõikamine või eemaldamine võib kassi teisi meeli mõjutada. Vurrude eemaldamine võib kassile ka valu põhjustada.

2. Kassid maanduvad alati käppadele

Petful kirjutab, et kassid maanduvad enamasti käppadele, kuna kassi luustiku ülesehitus võimaldab kiisul end õhus kiirelt pöörata (kassidel puudub ka rangluu). Aga vahel võivad kassid ka üsna õnnetult kukkuda ja haiget saada.

3. Mustad kassid toovad halba õnne

See müüt on suuresti seotud ebausuga. Sajandite eest peeti musti kasse nõidadeks, kuna neid nähti liikumas peamiselt öösiti. Inimesed väitsid, et mustad kassid toovad halba õnne ja et tegelikult on nende kasside sees peidus nõidade hinged. Eks iga inimene teab ise, kuidas ta mustadesse kassidesse suhtub. Ameerikas seostatakse musti kasse halbade sündmustega, kuid mõnes Euroopa riigis usutakse, et must kass toob head õnne. Tegelikult on need lihtsalt tavalised kassid, kelle karvkate on juhtumisi musta värvi.

4. Kassidel on üheksa elu

Kassid suudavad sooritada imelisi hüppeid, elavad üle kukkumisi ja liiguvad väga osavalt. Aga kui kass sureb, siis ei tasu arvata, et ta tõuseb surnust üles. Kodu võiks kassile ikkagi võimalikult turvaline koht olla, seega vaata hoolikalt ringi, et kass ei saaks end kuskil vigastada.

5. Isased kassid pissivad igale poole

Isaste kasside omanikud teavad, et päris nii see pole. Kuigi peamiselt süüdistatakse isaseid kiisusid selles, et nad pissivad valimatult igale poole, võivad kõik kassid kodus «valesse» uriini sirtsutada, et oma territooriumit märgistada. See võib väheneda pärast seda, kui lasta kass steriliseerida või kastreerida.

6. Kassid vihkavad vett

Jah, paljud kassid taha märjaks saada, ent see ei kehti kõigi kasside kohta. Kassid on üldiselt väga puhtad loomad, aga vahel võib juhtuda, et pead oma kiisut veega pesema. Seda on muidugi lihtsam teha, kui oled kassi juba väiksest saati veega harjutanud. Kiisut pestes tuleks ka õiget šampooni kasutada.

7. Kelluke kassi kaelarihma küljes säästab linnukeste elu

Kelluke võib ju häält teha, aga kui kass on leidnud sobiva sihtmärgi, siis ei peata teda miski. Loomad ja linnud ei oska seostada kellukese helinat ohuga ning kassid on nutikad loomad – nad õpivad kiirelt selgeks, kuidas liikuda nii, et kelluke oleks tasa. Tulemuseks on see, et sinu kassist saab veelgi osavam jahipidaja, kes ei hooli sellest, et tema kaelas on häält tegev asjandus.