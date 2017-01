Mitu tundi päevas magab terve kass?

Magamine on kasside meelistegevus. Nad teevad seda ööpäeva jooksul väga palju ja neil tuleb see hästi välja. Looduses peavad kassid jahti pidama, et toitu leida, selleks on aga vaja palju energiat koguda ja magamine on selleks parim moodus, kirjutab Petful.

Kodukassid ei pea oma toitu ise jahtima, neile tõstetakse lihtsalt kauss ette. Sellegipoolest on kassidel vajadus võimalikult palju aega magamisele kulutada. Keskmiselt magab kass 16 tundi päevas, kuid noored kassipojad ja eakad kassid võivad magada umbes 18 tundi päevas.

Müüt: kassid on ööloomad

Usutakse, et kassid on ööloomad ja seetõttu eelistavad nad päeval magada ning veedavad öö üleval olles. See pole tõsi. Kassid eelistavad hämarat aega, mis tähendab seda, et kõige aktiivsemad on nad päikesetõusu ja -loojangu ajal. See on kõige parem aeg saagi otsimiseks.

Muuda kassi elu huvitavaks

Kui kodus ei toimu parajasti midagi ülipõnevat, siis kas saad kassile pahaks panna, et ta muudkui magab? Selleks, et kass rohkem liiguks ja üleval oleks, muretse talle põnevaid mänguasju, et kassil poleks igav.

Liikumine mõjub hästi kassi lihastele ja südamele. Lisaks sellele aitab liikumine ka kaalu langetada. Kassidele meeldib ka õue vaadata ja seal toimuvat jälgida, seega tee oma kiisule aknalauale mõnus ase.

Võimalikud ohumärgid

Kui märkad, et kass on hakanud tavapärasest rohkem magama, siis see võib viidata mõnele haigusele. Pea meeles, et noored kassid magavad täiskasvanud kassidest rohkem.

Ka eakad kassid magavad rohkem. Täpselt nagu eakad inimesed, vajavad ka eakad kassid rohkem puhkust ja eelistavad vaikuses pikutada. Sina tunned enda kassi kõige paremini. Kui sulle tundub, et temaga on midagi korrast ära, pea nõu loomaarstiga.

Kui su kass pole enam noor ega ka veel vana, siis peaks ta päevas magama umbes 16 tundi. Kui kass magab rohkem, siis tasuks kontrollida tema igemeid. Kui igemed on heledad, siis võib kiisul olla aneemia ehk verevaesus. Aneemia võib kassile eluohtlik olla, seega tuleks temaga kiiresti loomakliinikusse minna.