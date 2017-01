Video: koer kõnnib ukseavast läbi ainult tagurpidi

Üks koer viis aga asja järgmisele tasandile ja tema kõnnib ukseavast läbi vaid tagumik ees. Kuigi see tundub tobedalt armsana, võib põhjuseks olla see, et koer pelgab puitpõrandal jooksmist, kuna põrand on koera käppade all libe.

Kui märkad, et ka sinu koer on puidust põranda peal arglik, kata põrand vaipadega, et koeral oleks parem ringi liikuda.