Horvaatia loomapoes elav kass kogub turistide seas kuulsust

Kohalikud inimesed ja turistid peatuvad tihtilugu loomapoe akna ees, et teha pilti nüüdseks üsna kogukast Gretast, kellele meeldib akna ees korvis magada. Vahel astutakse ka poodi sisse, et küsida, kas see kass on ikka elus või mitte. Poeomanikud kinnitavad, et Greta on vägagi elus ja temast on saanud loomapoe maskott.

Greta on tõeline sülekass ja ta on väga paimaias. Tavaliselt ta sööb hommikul kõhu täis ja siis magab lõunani. Lõuna paiku lõpetab tavaliselt hommikune vahetus töö ja saabuvad uued töötajad ning Greta ajab end üles, et lasta uutel tulijatel end paitada ning maiustusi süüa. Kui tuju on õige, siis tahab Greta isegi mängida, aga kuigi sageli seda ei juhtu. Seejärel teeb ta poes väikse ringkäigu ja naaseb oma korvi, et uuesti uinuda.

Greta kaalub umbes üheksa kilo ja vahepeal prooviti teda ka dieedile panna, kuid sellest ei tulnud midagi välja. Talle meeldib väga magada ja ta liigub üsna vähe, mistõttu pole ime, et kehakaal on aastatega muudkui kasvanud. Kui ilm on ilus, siis käib Greta ka õues, kuid peamiselt meeldib talle poe ees päikeselaigus mõnuleda.

Turistid on kassist lausa vaimustuses. Mõned on poeomanikelt lausa küsinud, et kui palju kass maksab ja kas saaks ta ära osta. Temast tehakse tihtilugu pilte. Poeomanikud aga kinnitavad, et Greta on hindamatu. Greta on poeomanike sõnul väga hea kass: talle meeldib paitamine, ta ei küünista ega hammusta ning ta pole poes ühtegi asja ära lõhkunud.