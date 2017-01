Pildid: mees meisterdas eakale rotile ratastooli

Rich on suur loomasõber ja kui Ralphy tagumised jalad enam normaalselt ei töötanud, otsustas mees loomakest aidata. Rich kasutas mudelautot, puitu ja tuhkrutele mõeldud kaelarihma, et teha Ralphyle alus, mis aitaks rotil paremini liikuda. Richi sõnul on loomaomanike kohuseks see, et lemmiku elu võimalikult heaks ning lihtsaks muuta.

Vaata pilte!