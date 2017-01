Loomaarst selgitab, miks laseb kass end vahel väntsutada

Veterinaar Aivi Org sõnab, et loom on väga ennastohverdav ja pigem talub võimalikku väntsutamist ega lase käiku küüsi ja hambaid, et anda lapsele märku: ära puutu mind.

Org lisab, et ka loomal on oma püha aeg, näiteks siis, kui ta puhkab. «Kui loom ei taha suhelda, ei pea teda selleks sundima,» ütleb Org. Kui loom soovib inimesega suhelda, siis tuleb ta ise inimese juurde.

See, et kass hakkab lapse pead lakkuma, võib olla stressisituatsiooni maandamine. Kui on selgelt aru saada, et kass ei taha parajasti süles olla, siis on lakkumine seotud sellega, et olukord tekitab kassile stressi.