Kuldkala alla neelanud meest ähvardab vanglakaristus

Challise väljakutseks oli see, et ta pidi alla neelama kuldkala. Seda filmis tema sõber Cheryl Stevens, kes postitas video Facebooki, kirjutab Seeker.

Video sattus peagi Suurbritannia loomakaitse huviorbiiti ja asja hakati lähemalt uurima. Challis ja Stevens väitsid, et kala oli enne neelamist surnud, ent eksperdid, kes videot vaatasid, polnud sellega nõus.

Asi jõudis lõpuks kohtusse, kus veterinaar David Martin tunnistas, et kala polnud kindlasti enne allaneelamist surnud, kuna videost on näha, et kala liigutas. Martini sõnul põhjustas neelamine kalale kahtlemata piina.

Challis ja Stevens mõisteti süüdi kala piinamises ning lõplik kohtuotsus langetatakse 3. veebruaril. Sõpru võib ees oodata reaalne vanglakaristus.