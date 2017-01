Kas koerad on intelligentsemad kui kassid?

Uuringus osales 49 kodukassi, kellel lasti teha mäluteste. Testid tõestasid, et kassid on suutelised meenutama positiivseid kogemusi, näiteks maitsva toidu söömist. Ka koerte puhul on täheldanud, et nad suudavad meenutada positiivseid kogemusi, kirjutab BBC.

Kyoto ülikooli psühholoog Saho Takagi sõnas, et kassidel ja koertel võib olla episoodiline mälu, just nagu inimestelgi. Takagi sõnul tõestas uuring, et kassidele meeldib vahel häid asju meenutada samamoodi nagu inimestele.

Jaapani teadlased katsetasid, kas kassid suudavad meelde jätta, millisest kausist nad juba sõid ja millises kausis olev toit on puutumata. Seda katset tehti 15-minutiliste intervallidega. Selgus, et kassid mäletasid seda, kus toit asub, mis viitas sellele, et kassidel võib olla episoodiline mälu. Teadlaste sõnul võivad kassid mäletada asju palju kauem kui 15 minutit. Samuti väitsid teadlased, et kassid on suutelised teatud teste läbima samamoodi nagu koerad.

«Kasside parem mõistmine võimaldab nendega ka paremaid suhteid luua,» märkis Takagi. «Kassid võivad vabalt olla sama intelligentsed kui koerad, kuigi siiani on arvatud, et koerad on palju targemad.»

Yale'i ülikooli professor Laurie Santos ütles, et jaapanlaste eksperiment tõestas kenasti, et kassid mäletavad häid asju. «See avab ukse uutele uurimisvaldkondadele, et vaadelda lähemalt, kui pikaajaline on kassi mälu ning kas ta mäletab ka oma elu tähtsamaid sündmusi,» leidis ta.

Sama teadlaste rühm on eelnevalt kindlaks teinud, et koerad mäletavad, millisest kausist nad on varem söönud ja millisest mitte. Ungari teadlased on koerte kohta avastanud sedagi, et koerad mäletavad omanike tegusid ka siis, kui neile pole selleks konkreetset käsklust antud.