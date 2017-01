Liigutav lugu: õnnetu koer külastab iga päev parima sõbra hauda

Cesuri omanik, 79-aastane Mehmet Ilhan, oli raskelt haige ja viimased aastad oma elust ka halvatud. Ta suri eelmisel nädalal ühes Türgi haiglas. Cesur oli olnud mehe truu kaaslane ja sõbra surm muutis koerakese silmanähtavalt õnnetuks, kirjutab The Dodo.

Mehmeti poeg Ali rääkis, et Cesuril oli tema isaga eriline suhe. «Isa veetis oma viimased elupäevad haiglas ja Cesur keeldus sel ajal midagi söömast,» sõnas Ali.

Mehmeti matustel juhtus aga midagi omapärast. Cesur keeldus kirstu juurest lahkumast ja matuse rongkäigu ajal kõndis tema kõige ees, justkui oma parimat sõpra juhtides. Matuse talituse ajal istus koer kirstu kõrval ja tema pea oli terve selle aja langetatud. «Ta ei lasknud kellelgi end puudutada, kuni mu isa oli lõpuks maha maetud,» ütles Ali.

Nüüd elab Cesur Ali perega, kuid oma südames peab ta endiselt lugu Mehmetist. Ali märkas, et Cesur jookseb igal hommikul välisuksest õue, aga ta ei teadnud, kus koer käib. Ühel päeval otsustas ta teda jälitada. Selgus, et koerake suundus surnuaeda ja istus seal tükk aega oma parima sõbra haual.

Ali rääkis surnuaias töötava mehega, kes ütles, et Cesur käib seal iga päev ja istub alati sama haua juures.

Pole teada, kui pikalt kavatseb koer endise omaniku haual käia või kas ta saab kunagi omaniku kaotusest üle. Ali kinnitas, et Cesuril on tema juures kodu olemas. «Cesur on alati olnud väga õilis koer. Nüüd elab ta minu juures nii kaua, kui soovib,» ütles ta.