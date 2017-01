Päevakäpad: Bobo ja Mustikas vajavad kiirelt uut kodu

Bobo on umbes 5-aastane kassihärra, kes koos oma õe Mustikaga jäi kodutuks, kui nende omanik suri. Iseloomult on Bobo ettevaatlik ja rahulik, aga ka väga pailembene. Lisaks meeldib talle inimese kaisus magada, siis lööb ta suurest mõnust nurru. Selle magamisega on ka väike eripära, nimelt selili magades kipub Bobo valjusti norskama. Bobo on kastreeritud.

Mustikas on samuti umbes 5-aastane, sõbralik, aga ka pisut häbelik ning vajab aega uute inimestega harjumiseks. Kui ära harjub, siis on väga pailembene ja armas. Olles saatuse tahtel juba mitu korda kodutuks jäänud, igatseb Mustikas armastavat kodu, kus turvaliselt veeta oma ülejäänud elu. Mustikas on steriliseeritud.

Mõlemad kassid saavad uude koju minnes ka kiibid. Kui leiad, et sinu kodust on puudu üks tore pailembene kass, siis kirjuta 58kassikoju@gmail.com.