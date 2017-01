Mida teha, kui naabril on väga lärmakas koer?

Naudid rahulikku õhtut kodus, kui järsku kuuled seda jälle: naabrite koer on hakanud haukuma ega kavatsegi lõpetada. Haukumine on täiesti normaalne tegevus ja seda ei saa koertele pahaks panna, aga kui see hakkab sinu igapäevaelu häirima, siis tasuks midagi ette võtta.