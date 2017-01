Neli märki, et kass usaldab sind

Vicki Stevens USA loomakaitseühendusest Humane Society sõnas, et inimeste ja loomade jaoks on usaldusel veidi erinev tähendus. Selleks, et lemmikloomad oleksid õnnelikud ja tunneksid end hästi, toetuvad nad suuresti rutiinile, kirjutab Reader's Digest.

Järgnevalt on välja toodud neli märki, mis näitavad, et kass usaldab sind.

1. Ta toetub teie ühistele harjumustele

Kui kassile ei meeldi näiteks see, kui üritad tema küüsi lõigata, siis anna talle pärast küünte lõikamist maiust. Peagi saab kassile selgeks, et küünte lõikamisele järgneb midagi head ja ta muutub vastutulelikumaks. Ta harjub selle rutiiniga ja eeldab, et ka sina täidad oma ülesannet (ehk annad talle maiust). Sama nippi võib kasutada ka kammimise või mõne muu tegevuse puhul, mis kassile esialgu ei meeldi.

2. Ta «sõtkub» sinu süles

Kui kass hakkab sinu süles olles käppadega n-ö sõtkuma, siis see näitab, et ta vajab ja usaldab sind. Kassipojad teevad oma emaga nii, ja kui kass käitub sel moel inimesega, siis see võib näidata, et ta näeb sinus vanemlikku eeskuju. Vahel võib aga juhtuda, et kiisu küüned on väga teravad ja siis võib ta omanikule veidi haiget teha, aga tea, et tema kavatsused on tegelikult head.

3. Ta reageerib «kassi musidele»

Kasside suhtlus on mitteverbaalne ja peamiselt suhtlevad nad silmadega. «Kassi musiks» nimetatakse pikka ja aeglast silmapilgutust. Kui vaatad oma kiisule silma ja pilgutad aeglaselt ning ta vastab sellele samaga, siis võid kindel olla, et ta usaldab sind.

4. Ta keerab end sinu ees selili

Kassi kõht on väga tundlik koht. Kui kiisu keerab end selili ja pöörab kõhu omaniku poole, siis see näitab, et ta tunneb end sinu seltsis turvaliselt. Tal on sinuga hea olla, sest vastasel juhul ei paljastaks ta sel moel oma kõige õrnemat kohta.