Nutikas idee: meisterda koerale ise magamisase

Loomapoodides on müügil väga palju erinevaid asemeid, kus koerad saavad pikutada ja magada. Tegelikult ei pea selle peale raha kulutama, sest täitsa korraliku aseme saad ka ise meisterdada ja sa ei pea sellest midagi uut poest ostma.

Otsi riidekapist välja mõni vana dressipluus, mida sa ise enam ei kanna. Pista selle sisse paraja suurusega padi ja topi ka varrukad mingit pehmet materjali täis. Seejärel säti varrukad ümber padja nii, et tekiks ovaalne või ringikujuline ase. Poest soetatud asemest on see parem ka seetõttu, et dressipluusil on sinu lõhn juures ja see meeldib kindlasti koerale.

Selline magamisase sobib väiksele või keskmist kasvu koerale, suurtele kutsadele võib taoline lahendus väikseks jääda.