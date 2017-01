Kutsikad on sündinud 19.09.2016. Kõik viis on väga sõbralikud. Tegemist on lühikarvaliste ja keskmist kasvu koertega.

Kutsikatel on olemas kiibid, neile on tehtud parasiiditõrje ja nad on vaktsineeritud. Kui soovid nende toredate tegelaste kohta rohkem infot, helista varjupaika telefonil 53 404 223.