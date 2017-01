Ettevaatust: nahavähivastane kreem võib tappa su lemmiklooma

Ohtlikud kreemid kannavad nime Carac, Efudex või Fluoroplex ja sisaldavad kõik toimeainet fluorouratsiil, mis on samuti tuntud 5-FU nime all ja loomadele väga ohtlik, kirjutas CNN.

FDA on saanud teateid viiest koerast, kes on pärast kreemi kasutamist jäänud haigeks ja hiljem surnud. Ühel juhul näris koer kreemituubi, hakkas pärast seda oksendama, vaevles krampide käes ning suri kõigest 12 tundi hiljem.

Teises loos neelas koer alla terve tuubi jagu kreemi ja kuigi omanik kiirustas kohe pärast juhtunut loomaarsti juurde, kus anti koerale ka abi, halvenes tema olukord kolme järgneva päeva jooksul nii hullusti, et loom tuli magama panna.

Fluorouratsiil on Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) poolt tunnistatud oluliseks meditsiiniliseks ravimiks, mis tähendab, et ravimit võib leida pea kõigist raviasutustest. See ravim on algselt loodud Roche firma poolt, kellelt CNN-il pole õnnestunud veel kommentaari saada.

Seda ravimit kasutatakse tihti esinevate nahavähi tüüpide raviks. Kirurg Tom Rohrer ütles, et ravim on väga ohutu ja väga tõhus ning sellest on palju ameeriklased abi saanud. «Ma kuulen esimest korda midagi sellist,» ütles ta. «Me peame tegema lisapingutusi, et hoida toodet loomadest eemal ning peame jälgima, et peseme iga kord pärast kasutust hoolikalt käsi, enne kui looma juurde lähme,» lisas Rohrer.

Kuidas loomi hoida?

FDA andmetel võib väikseimgi kogus loomale saatuslikuks saada, seetõttu soovitab organisatsioon pärast kreemi kasutamist ohutult minema visata kõik asjad – lapid, rätikud, kindad, aplikaatorid vmt, mis võivad olla sellega kokku puutunud. Oluline on tähele panna ka, et riided, vaibad, põrand või teised mööblipinnad ei puutuks kreemiga kokku ning kindlasti tuleb pärast kasutamist käed sellest täielikult puhtaks teha.

Loomaomanik peab jälgima ka seda, et koer ei tuleks tema käsi, nägu või muid kohti, kuhu kreemi on äsja peale kantud, lakkuma. Niipea kui on kahtlus, et lemmik on kuskilt saanud ravimit kätte, tuleb temaga pöörduda loomaarsti poole.