Mother Nature Network tõi välja kuus looma, kes on sama head valvurid kui koerad.

1. Eesel

Eeslid on väga territoriaalsed ja kaitsevad peremehe lambakarja edukalt koioti või muu röövlooma eest. Kuigi eesel võib ohu korral kõvasti lärmi lüüa, ei saa talupidaja alati kindel olla, et eesel teda ohust teavitaks.

Scanpix

2. Delfiin

Delfiinid on targad ja neid on kasutatud veealuste valvuritena. Kuigi see on saanud negatiivset vastukaja, on USA mereväel juba alates 1960. aastatest mereimetajate programm, mille käigus treenitakse delfiine kaitsma laevu ja patrullima sadamates. Programmi hoiti 30 aastat saladuses.

Scanpix

3. Laama ja alpaka

Laamad ja alpakad võivad armsad välja näha, ent tegelikult on väga tugevad loomad, eriti võrreldes lammastega, keda nad tihtilugu peavad kaitsma. Laamad ja alpakad võivad jalaga virutada, sülitada ja kisada ning sellest piisab, et eemale peletada rebaseid, koiotte ja muid kiskjaid.

Scanpix

4. Haned

Kui sind on kunagi mõni hani taga ajanud, siis tead, et need linnud võivad olla väga sõjakad. Hiinas kasutatakse hanesid lausa politseijaoskondades, kus nad tegutsevad nimelt valvuritena. Kuigi hani ise ei suuda ehk ründajatele vastu astuda, teeb ta kõvasti häält ja võib sellega inimesed või teised loomad ära hirmutada.

Scanpix

5. Jaanalind ja emu

Hani võib-olla ei suuda ründajale vastu astuda, aga jaanalind suudab! Jaanalinnud on üsna kogukad ja väga väledad linnud. Nad võivad jalaga väga tugeva hoobi anda ja võitlevad sõjakalt enda pere eest. Lõuna-Aafrikas kaitsevad jaanalinnud lambaid ja karjaloomi kiskjate eest. Austraalias kasutatakse samal eesmärgil emusid.

Scanpix

6. Alligaator

Kui tahad võõraid kodust eemale hoida, siis alligaatorid on selleks üsna head valvurid. Huvitaval kombel on narkodiilerid kasutanud alligaatoreid kodu kaitsmiseks. Huffington Posti andmetel on alligaatoreid leitud narkootikumidega seonduvatest paikadest Californias, Illinoisis, New Yorgis ja Marylandis.