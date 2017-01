Kuidas võita häbeliku kassi usaldust?

Petful annab mõned soovitused, kuidas tuleks kassi sotsialiseerida.

Kõige pealt tuleb selgeks teha, miks kass kardab inimeste läheduses olla. Kuigi põhjuseid võib olla mitmeid, siis enamjaolt on see seotud nende «lapsepõlvega». Kui kass pole väiksest peast inimestega väga kokku puutunud, siis võib tal ka suurena olla sotsialiseerumisega raskusi.

On ka võimalus, et kui kass siiski viibis väiksena inimeste seltskonnas, võib tal olla probleeme nende inimestega, kellega varasemalt pole kokku puutunud. Näiteks ei pruugi kass ennast mugavalt tunda meestega või pikemat kasvu inimestega, kui ta pole nendega koos üles kasvanud.

Lahendus

Kõige parem viis probleemi vältida on sekkuda nendesse juba kassipoja eas. Kassile tuleks tutvustada erinevaid inimesi, seda nii kaalu, rassi, vanuse kui soo poolest. Loomulikult pole see alati võimalik, näiteks tänavakassi puhul. Toakassidega ka üldiselt külla ei minda, seega on mõistlikum just tema koju külalisi kutsuda.

Võta rahulikult

Kassipoega pole mõtet uute asjadega üle koormata, see teeks asja ainult hullemaks, sest tema jaoks on niikuinii kõik siin maailmas uus. Seega, kui võtad uue kassi, pead olema muutusi oodates väga rahulik. Mõistlik oleks temaga lähedust otsida mõned korrad päevas ja 15-20 minutit järjest.

Las tal olla oma ruum, kus ta saaks olla üksinda ja vaikuses nii, et miski teda ei häiriks. See tekitab talle turvalise tunde, et kuskil selles uues kodus on ka ruum tema jaoks, kus ta saab päris üksinda olla, ilma et keegi teda torkima tuleks.

Kui kass on võõrastav ainult külaliste suhtes, siis ära kindlasti sunni teda nendega kohtuma, las ta valib ise aja ja koha, mil nendega tutvust tahab teha.

Külalised

Kui sa tead, et keegi on lähiajal külla tulemas, siis võid ka proovida seda, et sulged vaikselt uksi, kuhu kass saaks peitu pugeda, nii hakkab ta ennast mugavalt tundma ka teistes ruumides, kus leiab endale sobivad peidupaigad.

Siiski ole kindel, et kassil oleks mõni koht, kuhu ta vajadusel põgeneda saaks.Samuti jäta kassile võimalus olla riiulitel, aknalaudadel või mujal, kust ta saaks külalist kaugusest jälgida.

Maiuspalad

Kasuta mõnd kassi lemmiksööki või mänguasja, et premeerida teda tubli olemise eest. Kui kass aga endiselt peidus püsib, siis viska külalise lähedale näiteks mõni kassile meelepärane pall, peidust välja tulles ongi talle võimalik maiust pakkuda. Kui kass on piisavalt lähedal külalisele, siis lase temal oma kassile preemiat anda.