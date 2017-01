Loomaarst selgitab, kuidas aidata leinavat kassi

Lugeja selgitab, et tal oli kaks kassi, kes elasid koos umbes 14 aastat, kuid kuu aega tagasi suri vanem kass ära. Teine kass käib nüüd nõutult toas ringi ja näub pidevalt, vahel käib väljas ja näub seal. Üldse olevat kiisu kuidagi nõutu.

Veterinaar Aivi Org selgitab, et looduses kestab leinaaeg umbes kaks nädalat, aga kui loomadevaheline side on väga tugev olnud, võib leinaperiood pikemaks venida. «Sel ajal tuleks jätta muud toimetused tahaplaanile ja hästi palju tegeleda alles jäänud loomaga – suhelda, silitada, istuda temaga koos, mängida, kammida, temaga õues käia,» sõnab Org ja lisab, et see aitab loomal leinast üle saada.

Leidub ka neid loomi, keda aitab see, kui tema kõrvale tuleb uus loom, kuid see ei pruugi kõigi loomade puhul toimida.

«Kõik loomad ei leina, kui hingelist puudet loomade vahel pole olnud, pole ka leina,» ütleb Org. «Surm on looduses iseenesestmõistetav asi, see on osa elust – tullakse ja minnakse. Loomad ei jää leina sisse kinni nagu inimesed.»