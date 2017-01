Rootsis hiilis hunt elurajoonis

Linköpingi linnas elav Tomas Nilsson haaras kiirelt oma telefoni ja filmis hunti. Mehe sõnul jooksis hunt nende maja juurest üle muruplatsi kohaliku lasteaia suunas, kirjutab The Local.

«Oli uskumatu hunti nii lähedalt näha, samas oli see ka hirmutav, et meie rahulikus linnaosas käivad hundid,» ütles Hanna Nilsson. «Õnneks polnud sel ajal lapsi lasteaias ega õues.»

Nilssoni sõnul elab selles piirkonnas palju noori perekondi ja tihtilugu mängivad väikesed lapsed õues ning see lugu oleks võinud väga õnnetult lõppeda.

Tomas Nilssoni tehtud video vaatas üle ka Rootsi metsloomade ekspert, kes kinnitas, et videos on tõesti hunt, mitte koer. Hanna Nilssoni sõnul on varemgi tulnud teateid selle kohta, et nende maakonnas võib olla hunte, ent see olevat esimene kord, kui hunt on eluamajadele niivõrd lähedal.

«See pole kindlasti siin piirkonnas normaalne,» sõnas Nilsson.