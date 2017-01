Kuus märki, et kassil on stress

Vahel on probleem seegi, et kassiomanik ei tea, milliseid asju tasub tähele panna. Kuna kassidel väljendub stress sootuks teisiti kui inimestel, siis võib juhtuda, et kassiomanik «otsib» valesid märke, kirjutab kassisõprade portaal iHeartCats.

Mida varem sa ohumärke tähele paned, seda kiiremini saad kassile vajaliku ravi leida ja tema enesetunne muutub paremaks. Kui täheldad oma kassil järgnevaid sümptomeid, siis tasuks loomaarstiga ühendust võtta.

1. Liigne lakkumine

Kassid puhastavad end teatavasti keele abil ja nad võivad teha seda päevas mitu korda, aga kui märkad, et kass on hakanud end igal võimalikul hetkel lakkuma ja närima nii, et mõnest kohast on karv juba puudu ning nahk ärritunud, siis see pole normaalne. Lakkumine üldiselt rahustab kasse, seega mida rohkem ta seda teeb, seda suuremat stressi üritab kiisu leevendada.

2. Pissimine väljaspool liivakasti

Isegi need kassid, kel pole kunagi vales kohas «õnnetust» juhtunud, võivad stressi tõttu liivakastist väljaspool end kergendada. Kui märkad, et kass on hakanud valesse kohta pissima, ära saa tema peale pahaseks. Kõigepealt ürita mõista, milles on asi. Kassid on harjumuste orjad ja isegi kõige väiksem muudatus võib talle stressi tekitada. Kassid pole oma loomult kättemaksuhimulised, seega ei tasu mõelda, et kiisu pissib valesse kohta, sest on sinu peale pahane.

3. Agressiivsus

Kui kass muutub järsku agressiivseks, siis see on kindel märk, et midagi on korrast ära. Kassid ei saa meiega sõnade abil suhelda, seega nad väljendavad ebamugavust ja stressi muul moel. Agressiivsuse abil annab kass märku, et ta on hirmul või et midagi on valesti. See võib olla tingitud füüsilisest või emotsionaalsest stressist, seega kui paned kassi käitumises midagi ebatavalist tähele, pea nõu veterinaariga.

4. Üksiolek

Kassid on iseseisvad ja neil on tihtilugu oma lemmikkohad, kuhu peitu pugeda, aga ka kõige arglikum kass käib vahel oma perekonda tervitamas. Kui täheldad, et kass eelistab rohkem üksinda olla, kuigi varem oli ta väga sotsiaalne, siis võib-olla on toimumas midagi, mis kassi ärritab. Kassid võivad peitu pugeda hirmu või valu tõttu, seega ürita põhjus kindlaks teha, et kiisu saaks end taas vabalt tunda.

5. Väsimus

See on küll üks asi, mis on nii kasside kui inimeste puhul sarnane: kui koged stressi, siis on terve su keha tavapärasest rohkem väsinud. Kassidega on sama lugu. Kassid magavad teatavasti väga palju, aga kui märkad, et kiisu on hakanud veelgi rohkem magama, siis võib midagi korrast ära olla. Väsimus võib olla tingitud mitmest erinevast stressiallikast ja mõned neist võivad väga tõsised olla. Kui märkad kiisu käitumises muutusi, ära ignoreeri neid.

6. Söögiisu kadumine

Isutus on üks olulisemaid märke, mis viitab stressile. Võib-olla on kass haigestunud või ärritab teda uus elukeskkond, söögiisu puudumine on selge märk, et kass ei tunne end hästi. Kassid ei tohiks väga pikka aega n-ö paastu pidada, seega kui täheldad, et kass on paar söögikorda vahele jätnud, tasuks konsulteerida loomaarstiga. Loomaarst aitab kindlaks teha, milles on probleem ja nii saate kiisut ravima asuda.