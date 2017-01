Rekordiomanik: see on maailma kõige pikema sabaga koer

Kõik koeraomanikud, kel on keskmist või suurt kasvu koer, teavad, et lemmik võib vahel saba liputada nii hoogsalt, et see peksleb kontrollimatult vastu erinevaid esemeid. Ja võib-olla lükkab ka mõne õrna asja põrandale. Aga kujuta nüüd ette, kui su koera saba oleks koguni 70 sentimeetri pikkune!