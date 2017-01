Päevakäpp: Kloogarannast leitud noor kass otsib uut kodu

Miks on kassipoisile selline nimi pandud? Aga sellepärast, et nurrumist on kosta iga kord, kui talle kasvõi pisutki tähelepanu pöörata ja tema poole vaadata – seetõttu ongi ta Nurr-Kostja.

Nurr-Kostja on umbes 1-2 aastane kassike, poiss nagu ponks, krutskeid ja lusti täis. Saanud kõik vajalikud protseduurid ja täitsa oma kodu jaoks valmis. Ta on suur inimese sõber, aga mitte nii suur kasside sõber.

Ta leiti sügisel Kloogarannast, kus ta ühe pere terrassil häälekalt sisselaskmist nõudis. Ilmselgelt on ta olnud varem kellegi kodukass, aga tema pere on kas tahtmata või tahtlikult sattunud kadunud isikute nimekirja.

Kui keegi tunneb, et tema kodust on just selline võrratu pehme karvaga kassipoiss puudu, kirjuta info@kassideturvakodu.ee.