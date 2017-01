Loomaarst selgitab, kuidas aru saada, kas lemmikul on kõht täis

Tatari loomakliiniku veterinaar Andrus Joost sõnab, et koera ja kassi söötmisel kehtivad kindlad reeglid. Arvesse tuleb võtta koera või kassi vanust, füüsilist aktiivsust, tervislikku seisundit ja toitu, mida lemmikloomale pakutakse. Seetõttu on raske ka ühest vastust sellele küsimusele anda.

«Tööstuslikult väljatöötatud toitudel on vastavalt looma kaalule, vanusele ja füüsiliselt seisundile ette nähtud kogused tootja poolt kirja pandud. Kodutoiduga toitmisel on lugu aga keerulisem,» tõdeb Joost. Kõik oleneb tema sõnul sellest, millistest toiduainetest koera või kassi menüü koosneb.

«Iga komponendi puhul on võimalik leida energiasisaldus, rasvade, süsivesikute valkude jne sisaldus,» lausub Joost ja lisab, et on olemas ka kindlad valemid loomade energiavajaduse rehkendamiseks.

Hea lugeja, kui sinagi soovid loomaarstilt midagi küsida, saada oma küsimus aadressil kerti.kulper@postimees.ee.