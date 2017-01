Kaheksa koeratõugu, kes sobivad lastega peredesse

Mõned koeratõud sobivadki lastega peredesse paremini, kuna nad on kannatlikumad ja saavad lastega hakkama. Koerasõprade portaal iHeartDogs tõi välja kaheksa sellist koeratõugu.

1. Labradori retriiver - väga sotsiaalne ja aktiivne koeratõug, mistõttu sobib hästi peredele, kes otsivad tasakaalukat ning rõõmsameelset koera. Labradori retriiverid saavad hästi läbi igas vanuses lastega, neile meeldib mängida ja nad pole mängides pealetükkivad.

2. Kuldne retriiver - sarnased iseloomujooned, mis labradori retriiveril ja sobib samuti väga hästi lastega kokku. Kuldne retriiver on väga sõbralik, ta tahab peremehele heameelt valmistada ja talle meeldib inimestega koos olla ning lõbutseda.

3. Hagijas - kui otsite väiksemat kasvu koera, siis hagijas on hea valik. Hagijas on väga sotsiaalne koer. Kuigi ta on pigem väiksemat kasvu, on tegemist väga sitke tegelasega. Hagijas on mõõdukalt aktiivne, teda on kerge pidada ja talle meeldib perega aega veeta. Hagijas on rõõmsameelne koer, kes sobib erinevas vanuses laste mängukaaslaseks.

4. Kolli - «Lassie» filmidest on ilmselt paljudele meelde jäänud, et kollid on ääretult sõbralikud koerad ja saavad lastega hästi läbi. Kollid on mõõdukalt aktiivsed ja väga suured suhtlejad. Tegemist on graatsiliste ja tasakaaluka koeraga, kes ei aja lapsi taga nii, nagu mõned teised karjakoerad teevad.

5. Mops - sobib hästi peredele, kes otsivad väiksemat koera. Mopsid on väga rõõmsad koerad ja neile meeldib perega aega veeta. Kuigi mops pole kõige aktiivsem koeratõug, on ta piisavalt mänguhimuline ja tal on ka ulakas pool täitsa olemas.

6. Newfoundlandi koer - see pirakas koer on väga kuulekas, sotsiaalne ja tundlik. Newfoundlandi koerad sobivad hästi lastega peredesse. Tema suurus võib olla veidi hirmutav, aga tegelikult oskab see koer lastega hästi ja õrnalt ümber käia.

7. Iiri setter - aktiivne, intelligentne ja armas tõug. Iiri setterid on alati seiklusteks valmis, mistõttu sobivad hästi aktiivse elustiiliga peredele. Iiri setterid on ise ka väga aktiivsed, seega nendega tuleb päevas palju tegeleda ja ringi liikuda.

8. Inglise buldog - sotsiaalne, veidi ulakas koer, kellele meeldib koos olla perega ja kes suhtub ka võõrastesse hästi. Inglise buldog on pigem laisk, kuid iseloomuga koer. Talle meeldib lastega mängida ja pereringis võib ta vahel üsna tobedalt käituda.