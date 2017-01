Politseinik kirjutas oma teenistuskoerale liigutava hüvastijätukirja

Caisey ja Bronson töötasid politseis koos kaheksa aastat ning usaldasid teineteist täielikult. Ent Caisey kirja lugedes on selge, et nende omavaheline suhe oli palju enamat kui pelgalt tööalane, kirjutab The Dodo.

«Bostoni politsei teenistuskoer Bronson suri oma kodus pärast ootamatult haigestumist. Ma kasvatasin teda alates sellest ajast, kui ta oli kõigest kaheteistnädalane ja ta oli minu kõrval, kuni suri 9-aastaselt.

Bronsonil olid kõik omadused, mis peavad heal politseikoeral olema – tal oli palju energiat, ta oli alati tööks valmis, ta oli enesekindel ja hea tujuga ning ainult vahel ülbe. Ta sõitis minu kõrval lugematu arv kordi, kui me patrullisime Bostoni tänavatel ja ma teadsin, et ta oli alati kõigeks valmis.

Meie viimasel koosveedetud õhtul, kui ma mõistsin, et Bronson on kustumas ja lahkub meie seast peagi, veetsin ma temaga aega meie aias – me istusime seal, tema pea minu süles ja ma rääkisin temaga.

Ma ei suuda sõnades kirjeldada seda, kui oluline ta minu jaoks oli ja kui väga ma jään teda igatsema. Kui te teete oma igapäevaseid asju ja märkate, et koer vaatab teid ning tahaks veidi tähelepanu saada, siis tegelege temaga. Ta ei taha teha muud, kui sulle heameelt valmistada ja sinuga koos aega veeta.

Koerad ei ole meiega igavesti.»

Lemmikloomad on pereliikmed ja nende kaotus pole kunagi kerge, ent nende mälestus elab edasi inimestes, kes neid teadsid ning tundsid.