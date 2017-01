Leiti põhjus, miks mõned koerad varakult halliks lähevad

Nimelt tegi teadlased kindlaks, et koeral võivad ärevuse ja emotsionaalse stressi tõttu tekkida hallid karvad. See pole väga suur avastus, kuna teadlaste sõnul on inimesed ja koerad paljuski sarnased, ent sellegipoolest on tegemist huvitava faktiga, kirjutab iHeartDogs.

Uuringu viisid läbi Põhja-Illinoisi ülikooli teadlased. Uuringus osales umbes 400 koera, kelle omanikega saadi ühendust loomakliinikute, koeraparkide ja muude taoliste kohtade abil. Igast koerast tehti pilt ja hinnati tema hallide karvade hulka skaalal 0-3. Seejärel paluti koeraomanikel täita küsimustik, kus oli küsimusi koera kartlikkuse, virisemise ja haukumise kohta; samuti uuriti omanikelt, kas loomaarstil käimine muudab koera närviliseks jne.

Omanike vastuseid ja koerte fotosid analüüsides märkasid teadlased, et neil koertel, kes omanike sõnul olid rohkem ärevil ja närvilised, oli ka rohkem halle karvu. Teadlased märkisid, et koerad, kes pelgavad lärmi ja on võõraste juuresolekul arglikud, lähevad varem n-ö halliks kui rahulikumad koerad.

Mida teha, kui koeral on stress?

Üks peamisi asju, mis koertel stressi tekitab, on see, kui neid jäetakse üksinda koju. Ekspertide sõnul on koerad aretatud olema sotsiaalsed tegelased, aga kui me nad päevaks üksinda jätame, siis pole koeral kellegagi suhelda ja see muudab teda õnnetuks. Kui oled täheldanud, et ka sinu koerale ei meeldi üksinda olla, siis ürita leida sellele probleemile lahendus. Kui võimalik, vii koer päevaks sugulaste või sõprade juurde või palka inimene, kes su koeraga päeval tegeleks.

Camille King, loomade käitumise ekspert ja eelpool nimetatud uuringu juht, ütles uudistekanalile CNN antud intervjuus, et kui omanik märkab, et koeral, kes pole veel kuigi eakas, on tekkinud hallid karvad, tuleks pöörduda loomaarsti või käitumisterapeudi poole. Eksperdid saavad teha koerale täieliku läbivaatuse ja seejärel määrata koerale sobiliku ravi.

«Väga tähtis on pöörduda spetsialisti poole, kes koera läbi vaataks ja probleemi allika tuvastaks, mitte ise teha järeldusi, et ju siis koeral on stress ja pole midagi teha,» sõnas King.