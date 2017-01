Kümme lihtsat moodust, kuidas toakassiga trenni teha

Loomasõprade portaal Petful tõi välja kümme lihtsat võimalust, kuidas toakassiga rohkem trenni teha.

1. Ühe kassi asemel võiks kodus olla kaks, kuna siis nad mängivad ja liiguvad rohkem. Koos üles kasvanud kassid võivad ka täiskasvanutena mängida sama aktiivselt kui kassipoegadena. Kui sul on kodus juba üks kass, siis võib olla veidi keeruline teist kiisut majja tuua, seega võimalusel võiks korraga kaks kassi võtta.

2. Kassi jaoks võivad mitmed erinevad asjad asendada lelusid. Näiteks mõnele kassile meeldib mängida patsikummidega, mõned armastavad laserit ja mõni võib mööda põrandat pudelikorki taga ajada. Laseriga mängides on oluline see, et laserkiirt ei tohi kunagi kassile silma suunata!

3. Kiisudele meeldib ronida ja kui võimalik, võiksid oma kodus üles seada koha, kus kass saaks võimalikult kõrgele ronida. See on tema jaoks kohaks, kus keegi teda ei sega ja kust tal on ümbritsevast hea ülevaade. Ronimine on kassile hea trenn ja parandab tema tasakaalu ning koordinatsiooni.

4. Sulgedele ei suuda kassid tavaliselt vastu panna. Kui mänguasja küljes on suled, siis võid üsna kindel olla, et kassile see lelu meeldib ja kui jätad selle kuskile vedelema, siis ta «hävitab» selle (ehk rebib sealt suled küljest). Sulgedega lelude puhul tasuks jälgida seda, et kass sulgi ära ei sööks.

5. Kui sa ei taha, et kiisu su diivani katki kraabiks, soeta talle kraapimispuu, kus ta saab oma küüsi teritada. Kraapimispuu kasutamine mõjub hästi ka kiisu lihastele, kuna kass sirutab puud kraapides üsna palju.

6. Kassiga saab väga edukalt ka peitust mängida. Võta mõni kassi mänguasi või maiustusi ja peida see kuskile ära. Kui kiisu leiab ootamatult oma lemmiklelu üles, siis tekib tal kindlasti mängutuju.

7. Kui sageli on juhtunud, et tõstad toidud poekotist välja ja kiisu lipsab tühja kotti, et seal natuke istuda või pikutada? Kassidele meeldivad erinevad kotid, aga kindlasti tuleks vältida plastikkotte, kuna need võivad kiisule ohtlikud olla.

8. Lisaks kottidele armastavad kassid ka erinevas suuruses kaste, seega võid kiisule kasti sisse põneva mängukoha teha. Üks variant on täita kast ajaleheribade, plastikpallide ja kassi leludega. Viska sinna ka paar kiisu maiustust ja raputa kasti. Kass tunneb maiustuse lõhna ja hakkab jahti pidama, et maius üles leida. Kastis tuhnimine ja maiustuse otsimine mõjub hästi kiisu füüsilisele tervisele ning stimuleerib ka tema aju.

9. Üks lihtne viis, kuidas panna kassi rohkem liikuma, on tõsta tema toidu- ja joogikausid erinevatesse kohtadesse. Kassid üldiselt joovad pärast söömist, seega kui liigutad joogikausi kuskile eemale, peab kass end veidi rohkem liigutama, kui soovib janu kustutada. Mõned loomaomanikud on isegi erinevatele tasapindadele kausid tõstnud, näiteks söögikausi jätnud põrandale ja joogikausi pannud kapi peale, et kass peaks veidi ka ronima.

10. Kas teadsid, et ka kassidele tehakse selliseid jooksurattaid nagu hamstritele? Jooksmine mõjub kassi füüsilisele tervisele kahtlemata hästi, aga sa võiksid kiisul igaks juhuks silma peal hoida, kui ta jooksurattas või -lindil trenni teeb.