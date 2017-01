USAs maanteele pudenenud Skittlesi kommid olid mõeldud lehmadele

«Kommidel polnud S-tähte peal, aga lõhna järgi oli aru saada, et need on Skittlesid,» ütles Dodge'i maakonna šerif Dale Schmidt uudistekanalile CNN. Polnud teada, kust need kommid olid tulnud või kuhu need taheti viia, ent kohalike teehooldajate sõnul oli veider vahejuhtum isegi hea, kuna seal piirkonnas kipuvad teed talvel väga libedad olema ja kleepuvad kommid tegid olukorra autojuhtidele ohutumaks.

Ent lugu muutub veelgi omapärasemaks. Kohalik politseijaoskond tegi kindlaks, et kommid pudenesid teele ühe kaubiku pealt ja need olid tegelikult mõeldud lehmadele. Selgus, et lehmadele söödetakse komme ja nii on tehtud juba aastaid.

Üks endine farmer rääkis CNN-le, et kommitootjad ja pagarid pakuvad tihtilugu poelettidele kõlbmatut kaupa loomapidajatele. Seda on tehtud juba aastaid, ent lehmadele kommide söötmine hoogustus 2012. aastal, kui maisihinnad tõusid ja farmerid otsisid lehmade toitmiseks odavamaid viise.

Tekib aga küsimus, kas kommide, küpsiste ja pagaritoodete segamine lehmade heina sisse on loomadele hea? «Ma arvan, et see on igati mõistlik,» sõnas Tennessee ülikooli professor John Waller. Tema sõnul saavad lehmad taolisest toidulisast toitaineid juurde ja vastasel juhul peaks üleliigsed kommid ning pagaritooted viima prügimäele.

Dodge'i maakonna politseijaoskond kirjutas juhtumist ka oma Facebooki lehel ja inimesed olid sellest šokeeritud. «Täiesti kohutav!» kirjutas üks kommenteerija. «Miks peetakse normaalseks seda, et lehmadele söödetakse kommi, et nad paksuks läheks? Inimesed, olge teadlikud sellest, kust tuleb liha teie lauale. Ma loodan, et me õpime sellest juhtumist midagi.»