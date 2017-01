Kauaoodatud koerafilmi telgitagused ärritavad loomasõpru

Kaadritagust videot on üsna ebameeldiv vaadata ja pahaaimamatud loomasõbrad, kes lähevad filmi kinno vaatama, ei pruugi kahtlustadagi, mis on võtteplatsil toimunud. Hollywoodi filmides kasutatavad loomad pärinevad reeglina ettevõttelt Birds & Animals United (BAU) ja loomakaitsjate andmetel ei kohtle BAU oma hoolealuseid sugugi hästi, kirjutab PETA.

BAU eestvedajaks on Hollywoodi loomatreener Gary Gero, kes pakub oma ettevõtte loomi filmidesse, telesarjadesse ja reklaamidesse. BAU loomi on muuhulgas kasutatud filmides «Pohmakas», «Marley ja mina», «Kariibi mere piraatides» ja telesarjas «Troonide mäng».

BAUs ajutiselt töötanud inimene rääkis, et ettevõte ei osuta haigetele loomadele piisavalt vajalikku abi, loomad peavad elama räpastes puurides ja neile ei anta regulaarselt süüa. Kui loomi filmitrikkide jaoks treenitakse, siis võivad nad üsna pikalt söömata olla. Endisel töötajal õnnestus ka BAU loomadest paar videot teha, mis tõestavad, et need loomad elavad tõesti kohutavates tingimustes.

Loomakaitseorganisatsiooni PETA sõnul on taoline loomade väärkohtlemine meelelahutustööstuses kahjuks normiks, mitte erandiks.

Kuna PETA kutsus loomasõpru üles filmi «Koera elu mõte» boikoteerima, otsustasid filmitootjad Universal Pictures ja Amblin Entertainment filmi esilinastuse edasi lükata, kirjutab The Wrap. Nad avaldasid neljapäeva õhtul ühise pressiteate, milles seisab, et «kuigi hirmunud looma nägemine teeb meid kõiki kurvaks, kinnitasid eksperdid, et Saksa lambakoer Hercules ei saanud filmimise ajal kuidagi vigastada». Seoses esilinastusega oli filmitootjatel plaanis teha ka pildistamine filmis osalenud koertega, kuid see otsustati tühistada.

Universal ja Amblin rõhutavad ühises pressiteates, et on filmi üle väga uhked ja USAs peaks film kinodesse jõudma järgmisel reedel. Eesti kinodesse jõuab «Koera elu mõte» veebruaris.