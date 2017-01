Miks mõned kassid kappides kolavad?

Loomaarst dr Kathryn Primm selgitas, et kassid on väga uudishimulikud ja tahavad kõike kontrollida. Suletud uksed on nende jaoks müstilised ja nad tahavad näha, mis peitub ukse taga. Kass on veendunud, et ta peab kodus korda hoidma, mistõttu tuleks ka kõik suletud uksed üle kontrollida ja võimalusel heita pilk peale sellele, mis on ukse taga, kirjutab iHeartCats.

Kassil pole aimugi, et köögikappides peituvad kuivained, millega temal pole midagi peale hakata, või et riidekapis olevate hilpudega ei saa samuti midagi asjalikku teha. Kass võib karta, et ehk peitub kinnise ukse taga hoopis mõni teine kass, kes tema kodu ja territooriumit ohustab. Kuna kass ise ei saa kapiust avada, muutub see tema jaoks veel eriti kutsuvaks ja kohe, kui avaneb võimalus, läheb kass asja uurima.

Kass näeb, kuidas sa pidevalt kappide uksi avad ja sealt asju välja võtad. Need tema silmis suvalised esemed paistavad olevat sinu jaoks nii tähtsad, et sa paned need suletud ukse taha peitu. See võib kassis veelgi enam uudishimu tekitada.

Dr Primm lisas, et kassidel on kombeks tahta seda, mida nad ei tohi. Kass võib näiteks välisukse juures pikalt istuda ja kui sa lõpuks otsustad temaga õue minna, ei liigu ta uksest kaugemale. Või ootab ta söögikausi juures pikka aega, et midagi head saada, aga kui paned kausi sööki täis, kõnnib kass hoopis minema. Ilmselt me ei saagi kunagi täielikult aru, miks kassid niiviisi käituvad, aga saladuslikkus ongi see, mis teeb kassid niivõrd eriliseks.