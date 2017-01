Loomaarst selgitab, mis põhjusel võib koer hakata tuppa pissima

«Koer on hakanud öösel tuppa pissima, sirtsutab kindlatesse kohtadesse (kardin, üks diivani nurk). Olen neid kohti puhastanud ja kardinaid välja vahetanud, aga ikka leian aeg-ajalt hommikuti ebameeldiva üllatuse,» kirjutab lugeja.

«Meil oli paar aastat tagasi taoline mure, siis selgus et põhjuseks oli põieliiv. Käisin ka nüüd uriini kontrollimas, aga see oli puhas. Otseses pissihädas probleem ei saa olla, sest koer saab päeval õues olla nii palju, kui soovib; meil on suur aed, lisaks käime temaga aiast väljas jalutamas, korra lõunal ja enne magamaminekut. Õhtul on viimane jalutuskäik umbes kell 23, hommikul saab pissile 6–7 ajal. Korra juhtus nii, et tulin koeraga jalutamast, tuppa tulles kõndis koer kardina juurde ja tõstis jalga. Olen segaduses ja meeleheitel, kuna iga kuu ei soovi uusi kardinaid osta ega pidevalt põrandat pesta.»

Västriku loomakliiniku arst Triin Abel selgitab, et kontrollimatu tuppapissimine võib viidata mõnele haigusele. «See võib olla põhjustatud stressist, mis võib omakorda olla põhjustatud looma hormoonidest,» lausub Abel.

Tema soovitab koeraga põhjalikku tervisekontrolli minna: uurida eesnäärme olukorda, teha vereanalüüse ja kui need on korras, siis tuleks üle vaadata kodune olukord. «Võimalik, et koer protestib millegi vastu või peab vajalikuks oma territooriumit märgistada,» toob ta näiteks.

Kui koer on kastreerimata, siis võib proovida ka nn keemilist kastreerimist, mis on ajutine ja annab aimu, kas lõplik, kirurgiline kastreerimine võiks olukorra lahendada. Ka käitumisnõustaja nõuannetest võib sellisel juhul abi olla.