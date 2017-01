Indias kootakse elevantidele külma kaitseks kampsuneid

Pargis elavad elevandid on päästetud tsirkustest ja omanike käest, kes ei kohelnud loomi just kõige paremini. Pargis on elevantide elu tõeliselt mõnus ja kui külaelanikud nende eest nii hästi hoolitsevad, et muretsevad loomadele ka talveks riided selga, siis pole küll põhjust nurisemiseks, kirjutab The Dodo.

Võite ilmselt ette kujutada, et niivõrd suurtele loomadele pole sugugi kerge riideid kududa, ent kohalikud naised tegid seda, naeratus suul. Ühe kampsuni kudumiseks kulus naistel umbes neli nädalat. Ja kampsunid pole sugugi ühevärvilised ega igavad – tegemist on väga värvikirevate kehakatetega.

Kuna kõigile elevantidele ei jõuta enne külmalainet kampsuneid teha, siis kaetakse ilma kampsunita jäänud loomad tekiga, mis neid soojas hoiab. Pargi eesmärgiks on, et elevandid oleksid õnnelikud ja tunneksid end hästi, kuna varasemalt on nad kokku puutunud kõikvõimalike raskustega.

Pargi esindaja sõnas, et on ääretult tähtis hoida elevante talvel soojas, kuna väärkohtlemise tõttu võivad nad olla nõrgad ning haigustele vastuvõtlikud. Külmaga võib ägedamaks muutuda ka artriit, mis on täiskasvanud elevantide üks peamisi terviseprobleeme.

Vaata piltidelt, kui toredad näevad elevandid kampsunites välja!