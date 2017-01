Video: Indoneesia loomaaias paluvad nälginud karud külastajatelt süüa

Aktivistid on korduvalt käinud Bandungi loomaaias erinevaid loomi filmimas. Näiteks filmiti elevante ja eriti kurb oli asja juures see, et Bandungi loomaaias hoitakse elevante ketis. Ka loomaaia hirvede elamistingimused on kohutavad ja neil esineb mitmeid terviseprobleeme, kirjutab abc.net.au.

Eelmisel aastal suleti loomaaed mõneks ajaks pärast Sumatra elevandi Yani surma. Hiljem selgus, et Yani kehal oli palju verevalumeid ja tekkisid taas kahtlused, et loomaaiatöötajad ei kohtle loomi õigesti.

Aktivistide andmetel lahkus loomaaia viimane veterinaar töölt 2015. aastal ja pärast seda pole uut veterinaari palgatud. Paljud loomad on Bandungi loomaias surnud seetõttu, et nad pole saanud vajalikku ravi või nende eest ei hoolitseta piisavalt.

Nüüd on internetis uuesti hakanud levima video, mis on Bandungi loomaaias tehtud eelmise aasta maikuus. Video peategelasteks on karud, kes on erakordselt kõhnad ja kes justkui paluvad külastajatelt toitu. Kui loomaaialt paluti karude seisundit kommenteerida, sõnas loomaaia esindaja, et tegemist on juba «vana asjaga» ja et karud on «kõhnad, aga hea tervise juures».

Mitmed reisiveebilehed, sealhulgas ka TripAdvisor, on täis kasutajate kriitikat Bandungi loomaaia kohta ja seda paika ei soovitata kellelgi külastada. Bandungi loomaaed on üks paljudest Indoneesia loomaaedadest, mida on süüdistatud loomade väärkohtlemises.