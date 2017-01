Loomaarst selgitab, millal tuleks koera vaktsineerida

Loomaarst Triin Abel Västriku loomakliinikust vastab, et vaktsineerida pole kunagi liiga hilja. «Sündides saab kutsikas emalt kaasa mingil määral kaitset viirushaiguste vastu. Kui palju just, sõltub ema tervisest, sellest, milliseid haigusi ta on läbi põdenud, millal ja milliste haiguste vastu vaktsineeritud jne. Emalt saadud immuunsus võib segada ka kutsika vaktsineerimisel tema enda kehas immuunsuse tekkimist. Teoreetiliselt tuleks iga kutsikat enne ja pärast vaktsineerimist testida, et kindlaks teha, milliste haiguste vastu ja kui piisavalt tema kehas kaitse juba olemas on. See on aga kallis ja aeganõudev,» selgitab Abel.

Emalt saadud immuunsus kestab vaid teatud eani, aga kui kaua see täpselt on, sõltub juba loomast. Seetõttu vaktsineeritakse kutsikaid ja kassipoegi korduvalt, et aidata neil kasvada terveks, tugevaks ja vastupidavaks.

Ka vaktsineerimisega kujundatud immuunsus on ajutine. See on jällegi individuaalne ja sõltub muuhulgas ka kasutatud vaktsiinist. «Kui täiskasvanud loom jääb aastaid vaktsineerimata, siis me tegelikult ei tea, kui kaitsetuks ta muutub,» lausub Abel. Võimalik, et sel loomal polnud ka vaktsineerimise järgselt välja kujunenud piisavat kaitsemehhanismi viiruste vastu. Või, vastupidi, kestab see mingil põhjusel just sel loomal kauem. Abel lisab, et erinevate vaktsiinide puhul on katsetega kindlaks tehtud, kui kaua see keskmiselt kestab ja selle järgi on koostatud vaktsiinide kasutusjuhendid, mille järgi neid siis kasutatakse.

Kui loomal jääb mingil põhjusel määratud ajal kordusvaktsiin tegemata, siis tuleks see lasta teha esimesel võimalusel, kuna viirushaigused pole kuskile kadunud. Neid on tunduvalt vähemaks jäänud, aga seda tänu just suhteliselt heale loomade vaktsineerituse tasemele.

Hea lugeja, kui sinulgi on mõni küsimus, millele võiks loomaarst, treener või muu spetsialist vastata, saada oma küsimus aadressil kerti.kulper@postimees.ee ja leiame su küsimusele vastuse.