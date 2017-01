Pere avastas, et rebased käivad nende maja katusel magamas

Andy Carver rääkis, et kui abikaasa kardinad eest tõmbas, olid nad mõlemad hämmingus, et kuidas need rebased katusele olid saanud. Nad tegid tiiru ümber maja ja vastust ei pidanud kaugelt otsima: kuna lund oli niivõrd palju, siis ulatus lumekuhi ühes kohas katuseääreni ja sealt kaudu rebased käisidki, kirjutab Bored Panda.

Punarebaseid on Colorados üsna palju ja kuigi arvatakse, et rebane võib ohtlik olla, ei tee terve rebane inimesele üldiselt liiga, kui inimene ise temaga tüli ei nori. Rebased tunnevad end asulate lähistel üsna hästi ja võivad tihtilugu mööda katuseid käia.

Vaata pildilt, kuidas rebased end katusel sisse seadsid!