Päevakäpad: Tallinna kesklinnast leitud kiisud on kodu ootel

Esimese asjana jooksid nad loomakliinikusse ja palusid end kiibistada, vaktsineerida, kastreerida, lasid endale välja kirjutada isikliku passi ning said hoiukoju kaasa ka parasiiditõrje. Hoiukodus on nad käitunud vaikselt ja tagasihoidikult ning olnud väga eeskujulikud külalised. Välimus on neil ka üle keskmise kaunis ning esimene eluaasta pole veel läbitudki. Augustus on lausa nii meeleheitel, et on end sisse pakkinud transportpuuri, kus ta päevast päeva kannatlikult ootab – äkki täna, just täna on see päev millal talle järgi tullakse.

Sami olukord on muutunud samuti juba üsna võimatuks, sest pere enda kass terroriseerib teda iga päev aina enam ja vaene Sami on suurest stressist hakanud endal karvu seljast kiskuma. Aga kuhu on kassipoistel minna? Nad ei kaota lootust, et kuskil on keegi, kes neid väga ootab ja vajab.

Mõlemad kiisupoisid vajavad kiiresti oma kodu. Lisainfo ja kodu pakkumised: kkikerpuu@gmail.com.