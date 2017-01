Kohus pidi otsustama kumb abikaasa saab koerad pärast lahutust endale

Paaril oli abielu ajal väga palju koeri, aga kui nad lahutades üritasid koeri omavahel ära jagada, muutus asi niivõrd keeruliseks, et nad pöördusid kohtusse. Nürnbergi kohus otsustas, et antud loos on kõige olulisem koerte heaolu, kirjutab The Local.

Kohus otsustas, et koerad jäävad naise juurde, kuna olid naise kodus elanud viimased paar kuud. Kohtu hinnangul võib koeri traumeerida see, kui nad peavad harjuma uue elukeskkonnaga ja lahkuma naise uue partneri juurest, kellesse nad olid juba jõudnud kiinduda.

Abielupaaril oli varem kuus ühist koera ja naine võttis esialgu koerad enda uude koju kaasa. Kaks neist kahjuks suri. Seejärel leidis mees, et mõni koertest võiks ju kolida tema juurde elama, kuid kohus otsustas teisiti. Kuna koerad olid harjunud koos elama, siis ei tahetud neid üksteisest lahutada.

Kohus esitas enne otsuse langetamist endistele abikaasadele palju küsimusi. Näiteks uuriti, kas koerad olid ühe kaasa jaoks tähtsamad kui teisele; kas üks neist tegeles koertega rohkem kui teine jne. Kohus ei leidnud, et üks kaasadest oleks koertesse rohkem kiindunud kui teine ja tundus, et mõlemad hoolivad koertest võrdselt. Seega leiti, et tuleb lähtuda sellest, mis oleks koertele antud hetkel parim.