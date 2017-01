Üksinda korteris elav kiisu vajab kiiresti abi

Täps on 10-aastane kiisu, kelles tekitab üksinda olemine suurt stressi – ta nutab pidevalt, on kurb ja õnnetu. Ta ei saa aru, mis on juhtunud, sest tema hoolitsev omanik kadus ootamatult. Iga kord, kui Täps kuuleb trepikojas samme, loodab ta, et perenaine tuleb tagasi, aga seda ei juhtu.

Täps vajab väga hellust ja armastust, nagu iga väike karvakera. Tema pisike hing ei saa aru, miks selline olukord on tekkinud ja ta on südantlõhestavalt kurb. Seda tõestavad ka naabrite ütlused, kes kuulevad Täpsi alatasa üksi nutmas. Täps on aga sõbralik ja paimaias nurrumootor, kes väärib igati oma inimest.

Täps vajab kiiresti hoiukodu või päriskodu. Üks pisike kiisu ei saa üksinda elades hakkama ja ta ei tohikski üksi olla! Kui saad aidata, siis kirjuta info@kassideturvakodu.ee.