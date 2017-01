Autolt löögi saanud kutsikas ootas 12 tundi lumes abi

Hea uudis oli see, et koer ei saanud surmavalt vigastada, kuid halb uudis oli see, et ta ei saanud end liigutada ja tema kehatemperatuur hakkas langema ning iga mööduva tunniga sattus tema elu üha suuremasse ohtu. Kuna koer oli lumises kraavis, siis polnud päästjatel ka kuigi kerge teda üles leida, kirjutab The Dodo.

«Tema kehasoojus oli lume sisse augu sulatanud,» ütles kohaliku loomakaitse esindaja Amber Perry. «Ta oli paksu lume sees ja teda polnud sugugi kerge seal märgata.»

Lõpuks veetis koerake lumises kraavis umbes 12 tundi enne, kui ta sealt välja aidati. Koera vaagnaluu oli vigastatud, mistõttu ta ei saanud liikuda. Päästjate sõnul koerakesel väga vedas, et teismelised koera märkasid ja abi kutsusid. Tavaliselt on see teelõik väga rahulik ja seal liigub vähe inimesi.

«Ta oli väga sõbralik, aga ta ei saanud ise liikuda,» sõnas Perry. «Ta liputas saba, aga ainult natukene, kuna ka see valmistas talle valu.» Koer toimetati loomakliinikusse, kus talle osutati vajalikku abi ja raviti teda. Nüüd otsivad loomakaitsjad koerakesele nimega Nutmeg uut kodu.