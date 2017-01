Neli lihtsat ja toredat mängu, mida võiks koeraga mängida

1. Aarete jaht

Alusta millestki lihtsast, et koer saaks mängust aru. Käsi koeral paigal istuda ja peida tema lemmiklelu kuskile üsna lihtsasse kohta. Võid isegi lasta koeral vaadata, kuidas sa seda peidad. Seejärel lase koeral lelu üles otsida. Anna koerale maius selle eest, et ta lelu üles leidis. Kui koer on mängust aru saanud, võid seda keerulisemaks muuta. Peida lelu teise tuppa või mõnda sellisesse kohta, kus koer ei tunne väga kergesti oma mänguasja lõhna. Võid kasutada ka pappkarpe ja peita lelu ühe karbi alla. Ole loominguline ja muuda mäng enda ning koera jaoks põnevaks.

2. Peitusemäng

Selle mängu mõte on sama, mis aarete jahil, lihtsalt mänguasja asemel peida hoopis ennast ära. Selle mängu jaoks on tarvis vähemalt kahte inimest, kuna üks peab koerale käsklusi jagama ja teine peab peitu pugema. Seda saab mängida nii toas kui õues.

3. Maiuse peitmine

Võta kaks plastiktopsi (ära kasuta läbipaistvaid) ja pööra need tagurpidi. Võta üks koera maiustus ja pane ühe topsi alla peitu nii, et koer seda näeks. Seejärel anna koerale käsklus, et ta pööraks topsi ümber ja sööks maiuse ära. Tee seda 8-10 korda, et koer saaks aru, mis on tema ülesanne. Vaheta topse, et koer ei arvaks, et maius on kogu aeg sama topsi all peidus. Sinu jaoks võib see kõlada väga lihtsa ülesandena, aga koer peab sellise mängu jaoks oma aju pingutama. Kui koer on mängu esialgu selgeks saanud, siis võid hakata topse mööda põrandat libistama, et nende kohti vahetada ja lasta koeral arvata, millise topsi all on maius.

4. Soe või külm

See mäng sobib nutikatele koertele, kes ei tüdine kuigi kiiresti ära. Sina ei pea tegema muud, kui istuma diivanile koos koeramaiustega ja laskma koeral midagi otsida. Näiteks märkad, et su võtmekimp on maas ja tahad, et koer selle sulle tooks. Iga kord, kui koer teeb sammu õiges suunas ehk liigub võtmetele lähemale, siis ütle entusiastlikult «soe» ja viska koerale maiustus. Kui koer liigub sihtmärgist eemale, ütle vaikselt «külm». Kui ta liigub uuesti võtmete poole, ütle energiliselt «soe». Sel moel võid lasta koeral erinevaid ülesandeid täita, näiteks puudutada ninaga ukselinki, tuua eemalt tekk vms.

Allikas: Mother Nature Network