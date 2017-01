Video: südikas kiisu kaitseb oma kodu ilvese eest

USAs Colorado osariigis elav kass nimega Waffle märkas läbi koduukse ilvest ja võttis kohe kaitsepositsiooni sisse, et ilves minema peletada. Waffle sisises ja kraapis ust, samas kui ilves oli üsna muretu olemisega. Võib-olla on Waffle nii julge seetõttu, et ta teab, et teda lahutab ilvesest uks või aken, aga võib-olla ongi tegemist nii tragi kiisuga, kes teeb tuule alla kõigile, kes on tema kodule ohuks. Vaata videot!