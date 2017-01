Kas kassid näevad vaime?

«Kui kassid tühjusesse vaatavad, siis võib põhjuseks olla see, et nad tajuvad mingisugust liikumist, kuna nende nägemine on meie omast palju teravam,» selgitas veterinaar Rachel Barrack. 2014. aastal tehtud uuring näitas, et nii kassid kui ka koerad näevad teatud valgusspektreid, mida inimesed ei näe, kirjutab The Dodo.

Ent miks siis koerad niivõrd pingsalt tühjust ei jõllita, nagu kassid seda teevad? Barracki sõnul on põhjuseks kasside iseloom. «Erinevalt koertest ja teistest loomadest, on kassid oma loomult palju uudishimulikumad,» lausus ta. «See võib ka selgitada, miks kassid vahel nii ettearvamatult käituvad.»

Kasside silmade on valguse suhtes palju tundlikumad kui inimese omad, mis tähendab seda, et hämaras ja pimedas toas näevad kassid meist kordades paremini. «Ma pean alustuseks ütlema, et ma ei usu vaimudesse,» nentis Katie Armour, Bostonis asuva varjupaiga projektijuht, «aga ma usun seda, et kassidel on märkimisväärsed võimed ja me teame, et nad tajuvad ümbritsevat keskkonda meist paremini.»

Armour on ka enda kasside puhul täheldanud, et kiisud võivad tükk aega tühjust või seina vaadata. «Lisaks sellele, et nad kuulevad ja näevad asju, mida mina ei näe, on neil ka imetlusväärne aju, mille toimimisest puudub täielik ülevaade,» lausus Armour. «Kui kass vaatab tühjusesse ja võib-olla teeb häält, et sind ka vaatama kutsuda, siis tasuks tema soovi austada, sest ilmselt üritab kass aru saada, mida ta näeb ja kas see olukord on ohutu.»

Armour rääkis, et üks tema kassidest märkab alati teleri peegeldust toa teisel seinal ja võib seda tundide viisi käpaga taguda. Valguskiired ja varjud pakuvad sellele kassile üldse väga palju huvi ning vahel ei saa Armour kohe arugi, kust võib järjekordne peegeldus tulla, mida kiisu taga ajab.

Mõnikord võib kass ka lihtsalt sind vaadata ja see võib kassiomanikku veidi hirmutada. «Kui kass sind vaatab, siis soovitatakse omanikel aeglaselt liigutada või silmi pilgutada, et anda kassile märku, et sa ei kujuta endast mingit ohtu,» sõnas veterinaar Rachel Barrack. «Aga tõenäoliselt vaatab ta sind lihtsalt seetõttu, et on sinusse kiindunud.»