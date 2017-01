Koeramürgitamisjuhtum Laagris: pere on pisarais, kahtlustatav naabrimees eitab süüd

Ravikulud on kokku läinud pealt kahe ja poole tuhande euro ja ravi jätkub, sest kuigi Ona on tänaseks ilusti kodus tagasi, selgitasid arstid, et tegelikult ei saa nad prognoosida, kui tõsiseid kahjustusi on looma neerud ja maks saanud. Nii näiteks on hakanud koer tuppa pissima, sest neerud on lihtsalt nõrgad. Keegi ei tea, kuidas tema siseorganid taastuvad.

Lisaks tuli välja, et vaid paar nädalat enne Ona juhtumit oli samade haigustunnustega arstile viidud ka teiste naabrite koer. «Seal kahtlustas ka arst mürgitamist, aga olukord oli nii hull, et soovitati loom piinade lõpetamiseks magama panna. Nemad tegid ka nüüd avalduse politseisse,» on Gretel heameel. «Ma tõesti loodan, et siin riigis kehtivad seadused ka sellistele inimestele. Mina arvan, et tegu on vaimselt väärastunud inimesega, kes vajab tõsist ravi, olgu see siis vanglas või raviasutuses. Ja mul ei ole mingit kahtlustki hinges, et see oli naabrimees. Sel korral on õnneks süüdlane videol ja ei saa olla teisiti arusaamisi,» Grete oma südames süüdlases veendunud.

Kahtlustatav: minul süüd ei ole

Naabrimees* on asjade käigust üsna heitunud. Ütleb, et teda on absoluutselt alusetult süüdistatud ja on esitanud omakorda Meelespea 5 pere vastu hagi. Ta usub, et tegemist on nagu mingi nõiajahiga.

Tema on oma seletused politseile ülekuulamise käigus andnud ja väidab kaljukindlalt, et temal süüd ei ole. Et tema lihtsalt tegi oma tavapäraseid tegevusi aias, üks nendest on külmade tulekul rottide mürgitamine. Vanahärral on seitse kohta aias, kuhu ta rotimürki puistab, üks neist on tõesti tema kuuritaguse ja naabri aia kitsukeses vahes. Seega leidub tema kuuris ka loomulikult vastavat ainet. Politsei on selle asitõendina kaasa võtnud, nüüd tuleb laboris selgeks teha, kas koera eluohtlikusse seisundisse viinud ja tema majapidamisest leitud mürk on sama.

Ja kuna on pime aeg ja mees kardab, et naabri koerad võivad aiale hüpates teda ehmatada, siis käibki ta õhtusel ajal taskulambiga ringi ning võtab igaks juhuks leiba kaasa, et sellega vajadusel loomad maha rahustada.

Mees on kuulnud lugu, kuidas Nõmmel olla ka üks koer mürgitatud, aga ilmsesti sel põhjusel, et taheti looma vaigistada ja vargile minna. Ta pakub, et äkki oli ka selle juhtumi puhul sama teema, sest tema on oma krundil küll kahtlasi võõraid jalajälgi näinud. Et äkki olid suvalised pätid? Või sai naabrite koer hoopis mürgitatud roti hambusse. Sest kui rott on mürki söönud, siis ta kohe veel maha ei sure, võib vabalt veel mingi aeg ringi liikuda.

Ta kinnitab, et naabripere ei tulnud temaga koera õnnetusest rääkimagi, tema sai asjast teada alles siis, kui loomakaitsja Valner ukse taga koputas. Ta möönab, et aastate jooksul on naabritega ikka ütlemist olnud, aga näiteks siis, kui üleadsetel oli vaja maamõõdistusi teha, pöörduti küll tema poole ja suheldi normaalselt. Tema ei näe küll, et mingeid erilisi pingeid oleks olnud. Ka teise üleaedsega, kus samuti koer mürgistuse sai ja kahjuks piinade lõpetamiseks ka magama pandi, ütleb mees end sõbralikes suhetes olevat. Et kust nüüd selline arvamus, et tema see paha inimene on?