Kuti on inimestega sõbralik, aga teisi koeri ta väga ei salli. Oluline on seegi, et Kutile ei meeldi inimesed, kes lõhnavad alkoholi järele, see ajab Kuti lausa tigedaks.

Kui soovid Kuti kohta rohkem infot, helista Tartu koduta loomade varjupaika telefonil 53 339 272.