Eakas kaputsiinahv pani Iisraeli loomaiast plehku

17-aastane kaputsiinahv Kuner põgenes esmaspäeval loomaaiast ja arvatakse, et see leidis aset pärast seda, kui Kuner oli ühe teise isase ahviga tülitsenud. Ta olevat roninud puu otsa ja sealt kaudu puurist välja pääsenud, kirjutab AP.

Ramat Gani linnas asuva loomaaia esindaja Sagit Horowitz ütles, et 3-kilogrammine Kuner on täiskasvanud kassi suurune ja ta pole ohtlik. Horowitz soovitas aga neil, kes peaksid ahvikest nägema, olema ettevaatlikud ning mitte tekitama lärmi, kuna see võib ahvi ära hirmutada.

See pole esimene kord, kui Kuner loomaaiast põgeneb. Ta tegi seda ka 11 aastat tagasi, kui väljas möllav torm murdis lähistelasuva puu maha ja Kuner ronis mööda seda puurist välja. Paar päeva hiljem tuli ta aga ise loomaaeda tagasi.