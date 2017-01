Kööginoa alla neelanud kutsikas jäi imekombel ellu

Macie, kes on kõigest kaksteist nädalat vana, oli alla neelanud 20 sentimeetri pikkuse kööginoa, kirjutab BBC. «Ma ei suutnud seda uskuda, kui mulle öeldi, et Macie neelas noa alla. Ma ei tea, kust ta selle üldse sai, keegi ei näinud,» ütles Macie omanik Irene Paisley.

Paisley oli eelmise koera, kes oli samuti Staffordshire’i bullterjer, kaotanud kõigest mõne kuu eest vähktõve tõttu ja kartis, et jääb ka Macie’st ilma. «Macie tegi justkui piuksuvat häält, ma mõtlesin, et ta on mängupardi alla neelanud. Seejärel hakkas ta nagu lämbuma,» rääkis naine.

Macie pererahvas oli väga ehmunud ja kui nad kiirabisse jõudsid, hakkas koeral ninast verd jooksma. «Eelmise koera kaotusest oli veel värske haav ja mõte, et võime Macie kaotada, oli kohutav,» sõnas Paisley.

Koerale tehti kiirelt röntgenipilt ja seejärel valmistuti operatsiooniks, et nuga eemaldada. Veterinaar Emily Ronald ütles, et ta polnud varem sellist röntgenipilti veel näinud. «Macie’l vedas, et ta ellu jäi. Teda päästis ilmselt see, et ta neelas noa käepide eespool. Teistpidi oleks tera ta siseelundeid vigastanud ja see oleks lõppenud surmaga,» lausus Ronald.

Operatsioonile järgnenud hommikul hüppas Macie ringi, justkui midagi poleks juhtunud. Loomaarsti kinnitusel on Macie paranemisprotsess kulgenud igati ootuspäraselt.