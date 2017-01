Loomaarst selgitab, miks mõned merisead omavahel läbi ei saa

Billy loomakliiniku veterinaar Silvia Maarja Selirand selgitab, et kõik merisead ei saagi omavahel läbi. Ka merisigade seas on tegelasi, kelle «ego» on väga suur ja kui kaks sellist kokku satuvad, siis kaklevad nad pidevalt, kusjuures pole tähtsust, kas loomad on emased või isased. Võib juhtuda, et üks loomadest hakkab teise karvu närima – see on ilmselt domineerimise näitamiseks.

«Uut merisiga ei tohiks kunagi lihtsalt vana olija puuri panna, sest siis on ta võõrale territooriumile tungija,» ütles Selirand. Esmased tutvumised peaksid tema sõnul toimuma mõlemale võõral ehk neutraalsel territooriumil. Kui seal saavad merisead omavahel hästi läbi, siis võib nad koos uude ja suurde puuri panna, aga ka seal peaks mõlemal loomal eraldi pesa olema. Ka toidu jagamisel võib tülisid tekkida, mistõttu võiks merisigadel olla ka eraldi sööginurgad.

Vahel võib aga juhtuda, et loomad ei hakkagi omavahel läbi saama. Sellisel juhul soovitab Selirand hoida neid eraldi puurides ja mõlema loomaga palju tegeleda.

