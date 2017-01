Koer päästis vigastatud omaniku elu lamades 24 tundi mehe peal

Bob läks aastavahetuse õhtul oma taluhoonest välja, et küttepuid tuua. Kuna teekond puukuurini oli lühike, kandis Bob seljas vaid pikki aluspükse, särki ja jalas olid tal sussid. Väljas polnud ka väga külm, temperatuur oli sel hetkel -4 kraadi, kirjutab The Independent.

Ent Bob libises ja murdis oma kaela. «Ma karjusin appi, aga lähim naaber elab 400 meetri kaugusel ja oli juba õhtu. Aga õnneks tuli Kelsey kohale,» meenutas Bob. Kelsey on tema 5-aastane kuldne retriiver. Koer viskas mehe peale pikali, et teda soojas hoida ja üritas meest ärkvel hoida tema nägu ning käsi limpsides.

Bobi sõnul Kelsey ka haukus mõnel korral, kuid kordagi ei lahkunud ta mehe juurest. Järgmise päeva hommikuks oli Bobi hääl täiesti kadunud, ta ei saanud enam appi karjuda, kuid Kelsey jätkas haukumist. Lõpuks kuulsid naabrid Kelseyt ja 1. jaanuaril kell pool seitse õhtul tulid naabrid uudistama, mis on juhtunud.

Haiglasse jõudes oli Bobi kehatemperatuur langenud 21 kraadini. Bob oli üllatunud, et külm talle väga palju liiga ei teinud, aga mees on kindel, et selle eest peab ta tänama koera. Arstide suureks üllatuseks taastus Bob ka operatsioonist väga kiiresti. Sellegipoolest peab Bob nüüd mõnda aega käima füsioteraapias, arstid on veendunud, et mees paraneb täielikult.