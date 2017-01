Ema mattis kogemata poja hamstri elusalt maha

Harry uus hamster. Mercury Press and Media Ltd/Caters News Agency/Scanpix

Elizabethi poeg Harry ööbis sel ajal oma isa juures ja kuna ema ei tahtnud poega kurvastada, soetas ta uue hamstri, vahendab Caters News. Uus hamster erines aga veidi eelmisest ja Harry sai aru, et midagi on korrast ära. Väike poiss süüdistas ema selles, et ta on vahepeal hamstri karvu püganud, kuna hamstri karvkate oli enne teistsugune.

Elizabethi ema aga juhtis tähelepanu sellele, et ehk polnudki Rolo surnud, vaid lihtsalt sügavas unes. Sellest tekkis noorel naisel paanika ja ta kaevas maetud hamstri üles. Aga kuna hamster oli kilekoti sees, siis isegi, kui ta enne matmist oli elus, oli ta üleskaevamise hetkeks kindlalt surnud.

Sarnaseid juhtumeid on varemgi olnud. Näiteks 2013. aastal pidi üks paar sõbra hamstrit hoidma, kuna sõber sõitis reisile. Hamster nimega Tink aga ei liigutanud ühel päeval üsna pikka aega ja paar arvas, et loomake on surnud.

Nad panid hamstri tualetipaberirulli sisse ja matsid ta aeda maha. Tegelikult oli väike hamster aga sügavas unes olnud. Ta ärkas üles, näris end paberirullist läbi ja ilmus 24 tundi pärast matmist välja.